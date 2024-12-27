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Genco Erkal Anısına Tiyatro Söyleşisi Düzenlendi

Genco Erkal Anısına Tiyatro Söyleşisi Düzenlendi
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Kan kanseri nedeniyle vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal anısına, İstanbul'da 'Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco' adlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılar, Erkal'ın sanata katkılarını ve tiyatro dünyasındaki etkisini anlattı.

Kan kanseri nedeniyle 31 Temmuz'da vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal anısına "Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco" adlı söyleşi düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik yazarı Murat Beşer, oyuncu Tülay Günal ve besteci, müzisyen Yiğit Özatalay, Erkal ile ilgili anılarını, sanata bakışını ve gelecek programa dair detayları anlattı.

Tülay Günal, tiyatroda usta-çırak ilişkisinin konservatuvar kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu mesleği öğreniyorsunuz. Çok iyi hocalarınız olabilir. Çok donanımlı bir oyuncu olabilirsiniz ama sahneye çıkmadığınız sürece bunu geliştirmek çok zor. Genco Erkal, Yıldız Kenter gibi birçok tiyatro insanıyla çalışmış. Aslında tam da mutfağından gelmiş bir insan. Onun diğerlerinden farklı kılan sadece Türkiye'deki tiyatroları değil, dünya tiyatrosunu da çok yakından takip etmesiydi. Gerçek bir entelektüeldi. Çok disiplinliydi." ifadelerini kullandı.

Erkal'la çalışmanın kattığı değerlerden birinin de metodoloji olduğunu belirten Günal, "Bana kattığı en önemli şey de bence Türkiye'de çok nadir karşılaştığımız Metodoloji dediğiniz, yani bir yöntem, 'bir çalışmanın başında izleyeceğiniz yol nedir?' bunu öğretti. Ne işi yaparsanız yapın metodoloji bilmiyorsanız hiçbir işi gerçek anlamda yapamazsınız gibime geliyor." dedi.

"Şiiri ilk kez tiyatroyla buluşturan Genco Erkal'dır"

Bir sürü farklı disiplini bir araya büyük bir ustalık ve tekniklerle getirdiğini aktaran Günal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela şiiri ilk kez tiyatroyla buluşturan Genco Erkal'dır. Hem sanatkardır hem zanaatkardır. Yani ikisinin bir arada olduğu çok az tiyatro insanı tanıyorum. Ama sahneye getirdiği birçok yenilik var. Bu kadar istikrarlı bir tutarlı bir şekilde çok uzun yıllar bir tiyatroyu devam ettirmek öyle kolay bir şey değil."

Besteci müzisyen Yiğit Özatalay, Erkal'la 2011'de tanıştıklarını ve beraber çalıştıklarını dile getirerek, "Bertolt Brecht oyunuydu, oyunda piyanist olarak yer alır mısın önerisi gelmişti. Doktora programımı erteledim ve bunu seçtim. İyi ki de seçmişim diyorum. Bu benim için çok daha önemli bir okuldu. İlk defa bir tiyatro bünyesinde katkıda bulunmaya başlamıştım. Müziğime de çok etkide bulundu." şeklinde konuştu.

Programda, Genco Erkal'ın yönetmen, oyuncu ve uyarlamacı kimliğiyle tiyatro dünyasına kazandırdığı eserler, kendisini seven seyircileri ve birlikte çalıştığı Dostlar Tiyatrosu'na dair detaylar aktarıldı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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