Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aile bağlarını yok etmeye yönelik çalışmalar var. Aile toplumun temelidir. O yüzden güçlü aileye, güçlü aile yapısına ihtiyaç var." dedi.

Bakan Bak, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca Bağlar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte Ramazan" programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle görüşen Bak, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "asrın inşası" adını verdikleri büyük bir inşa faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları sık sık yerinde takip ettiklerini belirten Bak, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle 8 yurt inşa ettik. İlçelere yüzme havuzları, kapalı spor salonları, futbol sahaları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok tesisi depremden zarar gören illerimizde inşa ettik. İnşa etmeye de devam ediyoruz. Yaklaşık 2,5 yıllık süre içerisinde Bakanlığımızın bu bölgeye yaptığı yatırım 36 milyar lira. Bunun hepsi gençlerimiz için. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok çok önemliydi. Deprem bölgesine geldiğinde 'Bu enkazı en kısa zamanda kaldıracağız ve burayı yeniden inşa edeceğiz.' diye söz verdi ve milletimize bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Deprem bölgelerinde etap etap asrın inşasını gerçekleştirip 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini dile getiren Bak, "Bu büyük bir başarı. Kim ne derse desin, bazı eleştiriler olsa dahi bunların hepsi gerçeği yansıtmayan sözler. Ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti, milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yaralar sarılmıştır, sarılmaya devam etmektedir." dedi.

Bakan Bak, yurt dışına gittiklerinde bu kadar kısa sürede bu inşa faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin sorulduğunu anlatarak, ülkede büyük bir başarı hikayesinin yazıldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Bu çalışmaların devletin gücünü gösterdiğini vurgulayan Bak, "Yaklaşık olarak bu zamana kadar harcanan para 100 milyar doların üzerinde." ifadesini kullandı.

"Güçlü aile yapısına ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere çok büyük kıymet verdiğini belirten Bak, gençlerin spor, bilim ve savunma başta olmak üzere her alanda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Gençlere ailelerinin değerini bilmeleri tavsiyesinde bulunan Bak, ailenin önemine değindi.

Bak, "Aile bağlarını yok etmeye yönelik çalışmalar var. Aile toplumun temelidir. O yüzden güçlü aileye, güçlü aile yapısına ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti. 10 yıl daha uzatıldı. Aile çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir güç. Toplumsal değerleri korumak önemli." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı ile 1,5 milyon üniversite öğrencisine dokunduklarını, 4 bin 444 projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, Diyarbakır'a yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

" Diyarbakır'ımıza 3 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. Yine bazı ilçelerimizde yüzme havuzları talepleri var. Bunların bir kısmının protokollerini yaptık, başlıyoruz. Bir kısmı için protokol yapacağız ve 2026'da çok önemli tesisler kazandıracağız. Diyarbakır'ın potansiyelini biliyoruz. Gençlik kampımızı onardık. Burada yenisini açacağız, yeni projeler var. Dolayısıyla Diyarbakır'ı çok önemsiyoruz."

"Kardeşlik iklimini korumamız lazım"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Bak, sürecin ilerlediğini belirtti."

Bak, "Bu kardeşlik iklimi için hepimize görev düşüyor. Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye' atmosferini çok güçlü bir şekilde savunmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Bak, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Umut Tuncer, Umut Arman Sonay ve Cansın Yılmaz Yaşar, AK Parti İl Başkanı Ömer İler de katıldı.