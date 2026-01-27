Haberler

Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinlikleri düzenlendi

Salıpazarı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen fen etkinliklerinde gençler uygulamalı deneyler yaparak bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinliği gerçekleştirildi.

Fen bilgisi öğretmeni Tuğba Duman rehberliğinde yapılan etkinliklerde, öğretmenler ve gençler uygulamalı çalışmalara katıldı.

Günlük yaşamla ilişkilendirilen deneyler sayesinde katılımcılar bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik yaklaşım becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliklerin temel hedefinin gençlerin merak duygusunu artırmak, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek ve bilim ile teknolojiye ilgiyi güçlendirmek olduğu belirtildi.

Gençlik Merkezi yetkilileri, ara tatil süresince gençlere yönelik sportif, sanatsal, eğitsel ve kültürel birçok faaliyetin planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
