Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları! Şarkıyı duyunca gözleri doldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'na katıldı.

"BİLMEM Mİ" ŞARKISIYLA KARŞILANDI

Burada gençler tarafından rap sanatçısı Sefo'nun son zamanlardaki "Bilmem mi?" isimli popüler şarkısıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, duygusal anlar yaşayarak gözlerinin dolmasına engel olmadı.

"SİZİN GÜCÜNÜZDEN KORKTUKLARI İÇİN 'GİTSİNLER' DİYORLAR"

Daha sonra gençleri bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi ve sağlıklı çözümler üretti. Gençler için 6 vaadimiz saydı arkadaşlarımız. Yüzyıl içinde bu ülkede başbakanlar, bakanlar, fidan gibi gençler asıldı. Bu yüzyılda artık cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bunu yapacak olanlar gençler. Sizler değiştireceksiniz. Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Korktuğu için şunu söylüyor: 'Giderlerse gitsinler.' Ama sizin şunu söylemeniz gerekiyor: 'Hayır; biz gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz' demeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ KONUSUNDA UYARDIK, 'SİZ BİLMİYORSUNUZ' DEDİLER"

Türkiye'nin sorunlarına çözüm ürettiklerinin artık herkes tarafından bilindiğini belirten CHP lideri, "Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık. Ama onlar yapmadılar. 'Hayır, siz bilmiyorsunuz' dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye'nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE HEMEN İTİRAZ ETMEYİN"

Sözlerinin devamında, sahada çalışan partililerine seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şunu unutmayın, her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi başkası görebilir, benim duymadığımı başkası duyabilir. Eleştiri, hatayı tekrar etmeme açısından son derece önemlidir. Siz alanda çalışırken CHP'ye ilişkin eleştiriler de gelecektir. Hemen itiraz etmeyin. Bizim katılmayacağımız bir şey olsa da 'haklısın' demeniz lazım. Eksiğimiz var mı? Evet var. Vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız bir eleştiri geliyorsa kabahat bizde. Biz ona kendimizi anlatmadık."