Gençlerin Doğa Sevgisi: Ayvacık'ta Çöp Toplayarak Örnek Davranış

Gençlerin Doğa Sevgisi: Ayvacık'ta Çöp Toplayarak Örnek Davranış
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, pikniğe giden iki genç, çevre kirliliğine karşı duyarlılık göstererek doğal güzellikleri korumak için çöpleri topladı.

Samsun'un doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçesi Ayvacık'ta iki genç doğaya atılan çöpleri toplayarak örnek davranış sergiledi.

Hasan Uğurlu Baraj Gölü kıyısında pikniğe giden 15 yaşındaki Salih Ayçiçek ve 17 yaşındaki Emirhan Zengin, çevreye gelişi güzel bırakılan çöpler karşısında kayıtsız kalmadı.

Doğası, gölü ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlarıyla "Saklı Cennet" olarak anılan Ayvacık, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Ancak ücretsiz piknik alanlarında yaşanan çevre kirliliği, ilçenin doğasına zarar veriyor. Vatandaşların bilinçsizce bıraktığı şişeler, plastik tabaklar, cips ve çekirdek ambalajları, tuz ve ıslak mendil paketleri doğal güzelliği bozuyor.

Hafta sonu piknik için bölgeye gelen Salih Ayçiçek ve Emirhan Zengin, gördükleri manzara karşısında harekete geçerek yanlarında getirdikleri poşetlerle göl kenarındaki çöpleri toplamaya başlayan gençler, örnek bir davranış sergiledi.

Salih Ayçiçek, "Burası çok güzel bir yer, neden böyle bırakıyorlar anlamıyoruz. Büyüklerimizden örnek alacağımız yerde, biz onların yaptıklarını düzeltmeye çalışıyoruz. Doğayı bu kadar hor kullanmak, ona yapılan en büyük saygısızlık." dedi.

Emirhan Zengin ise, "Keşke herkes arkasını toplasa, bu manzarayı bu halde görmek bizi çok üzdü. İnsanlar sadece eğlenip gitmemeli, biraz da sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
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