Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için açtığı salonda sporcu yetiştiriyor

BİNGÖL'de yaklaşık 10 yıldır dövüş sporları ile ilgilenip antrenörlük yapan Mazlum Ağırbaş (32), gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için açtığı salonda 4 yıldır sporcu yetiştiriyor.

Bingöl'de yaklaşık 10 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen ve antrenör olan Mazlum Ağırbaş, açtığı spor salonunda 4 yıldır sporcu yetiştiriyor. Başta Muay Thai olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim verilen salonda, maddi durumu yetersiz olan gençlere de ücretsiz destek sağlanıyor.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

Daha önce Muay Thai'de 2 kez Doğu Anadolu bölge şampiyonu, 1 kez Doğu Anadolu bölge 2'ncisi ve Türkiye şampiyonasında çeyrek finalist olan Ağırbaş, kısıtlı imkanlara rağmen büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Sporcu olarak şehrimizi temsil ettikten sonra antrenörlüğe başladım. Çoğu zaman ciddi bir destek almadan, kendi imkanlarımızla mücadele ettik. Buna rağmen bölge şampiyonlukları, Türkiye dereceleri ve uluslararası başarılar elde ettik. Başarı imkanla değil, inançla gelir. Bizim önceliğimiz, sadece sporcu yetiştirmek değil; saygılı, bilinçli, kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetiştirmek. Açılan her spor salonu uyuşturucuya ve toplumsal yozlaşmaya vurulmuş bir darbedir. Kapımız herkese açık" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ'

Genç ilçesinde 16 yıldır spor salonu işleten Muay Thai antrenörü Emrullah Kılıç ise ilçedeki sosyal imkansızlıkların gençler için risk oluşturduğunu ifade ederek, "İlçemizde uyuşturucu başta olmak üzere ciddi sosyal sorunlar var. Gençlerin sosyal alanlarının kısıtlı olması riskleri artırıyor. Biz gençlerden sadece sportif başarı beklemedik. Asıl hedefimiz; vicdanlı, ahlaklı ve topluma faydalı bireyler olmalarıdır. Aileler, çocuklarına spor branşı seçerken mutlaka iyi bir antrenör seçmesi gerekiyor. Spor yalnızca fiziksel gelişim değildir; doğru bir antrenörle zihinsel ve ahlaki gelişim de sağlanır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Kurtarılan her genç çok kıymetlidir" diye konuştu.

'BURADA AHLAKI VE SAYGIYI DA ÖĞRENİYORUZ'

Yaklaşık 2,5 yıldır Muay Thai ile ilgilenen ve Doğu Anadolu şampiyonluğu ile Türkiye üçüncülüğü bulunan Berhan Akarbulut (15) ise "Burada sadece spor yapmıyoruz; ahlakı, saygıyı ve disiplini de öğreniyoruz. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek" dedi. Rüzgar Çibik (9) de spora başladığında yeteneğini fark ettiğini, Türkiye'yi ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmenin en büyük hayali olduğunu söyledi.