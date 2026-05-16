Türk Kızılay ve TGSP'den gençlerde kan bağışını yaygınlaştırmak için "Kan Bağışı Ligi" projesi

Türk Kızılay tarafından kan bağışının gençler arasında yaygınlaştırılması ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirliğinde hayata geçirilen "Kan Bağışı Ligi" projesinin tanıtımı yapıldı.

Çapa Kan Bağış Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, yeni işbirliğinin yol haritası ile gençler arasında gönüllü ve düzenli kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler paylaşıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, kan bağışının yaşamsal önem taşıyan en güçlü dayanışma hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

Toplumda gönüllü ve düzenli kan bağışı yapma bilincinin yaygınlaşmasını önemsediklerini özellikle gençlerin bu dayanışmanın aktif bir parçası olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Koç, "TGSP ile hayata geçirdiğimiz Kan Bağışı Ligi'nin, gençler arasında dayanışma ve gönüllülük kültürünü güçlendirirken aynı zamanda kan bağışına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gençlerin gönüllülük ruhuyla daha fazla hayata dokunmasına vesile olacak bu girişimin, düzenli kan bağışı için güçlü bir bilinç oluşturmasını hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"81 ildeki sivil toplum kuruluşlarımızla, öğrencilerimizle bu hareketi gerçekleştiriyoruz"

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençleri bu tür projelere yönlendirmenin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarındaki gençler ile üniversite yurtlarında kalan gençlerin bu tür işlere çok hevesli olduğunu söyledi.

Gençlerin toplumda ön saflarda olmalarını desteklediklerini kaydeden Ustaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, Kızılay ile yaptığımız ilk proje değil. Tarih aralığı 15 Mayıs ile 30 Haziran, aslında kan vermenin düşük olduğu bir zaman. İşte tam da burada sivil toplum devreye girmiş oluyor. İnşallah güçlü bir çağrıyla çıktık. Güzel, çekişmeli bir lig olacak. Biz 81 ildeki sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerdeki öğrencilerimizle bu hareketi gerçekleştiriyoruz. Bir dakikanızı, üç dakikanızı ayırıp kan vermek, belki de yüzlerce insanın hayatına dokunacaktır, hayatını etkileyecektir. Bizim bundan haberimiz olmayacak ama Mevla'nın bundan haberi var. Bu iş, gönüllü işi. Gönüllülük demek Allah rızası demektir."

Genç Kızılay Başkanı Dr. Utku İlhan'ın da katıldığı programın ardından, Koç ve Ustaosmanoğlu ile bazı katılımcılar kan bağışında bulundu.

TGSP'ye üye STK'ler düzenleyecekleri organizasyonlarla gönüllü kan bağışına katkı sunacak

Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile sabit ve mobil ekipleri aracılığıyla ülke genelinde kan bağışı çalışmalarını sürdürerek, her gün 1140 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor.

Kan stoklarının güvenli seviyede sürdürülebilmesi için günlük 9 bin ünite kana ihtiyaç duyulurken, yeni işbirliğiyle özellikle gençler arasında düzenli kan bağışı kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gençlik alanında faaliyet gösteren 84 sivil toplum kuruluşunu gönüllülük ve dayanışma temelinde bir araya getiren TGSP ile yürütülecek "Kan Bağışı Ligi" kapsamında, üye STK'ler, üniversitelerde, yerel teşkilatlarında ve gönüllü ağları içerisinde düzenleyecekleri organizasyonlarla gönüllü kan bağışına katkı sunacak.

Gerçekleştirilen bağışlar, Türk Kızılay Kan Hizmetleri koordinasyonunda takip edilerek, her kuruluşun sağladığı katkı kayıt altına alınacak. Süreç sonunda en fazla gönüllü kan bağışına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları belirlenecek.

Türkiye genelinde 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek "Kan Bağışı Ligi" ile TGSP üyesi sivil toplum kuruluşları, gençler arasında gönüllü kan bağışı bilincinin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirecek.