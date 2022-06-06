Gençlerde yayılan HPV virüsü için geniş kapsamlı araştırma - Haberler

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan HPV (human papillomavirus) virüsünün son dönemde özellikle gençlerde artış gösterdiğini söyledi. Tuğut, durumun belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığını açıkladı.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, HPV virüsünün son zamanlarda gençler arasında artış gösterdiğine dikkat çekerek, aşı takvimine bununla ilgili aşı eklenmesi gerektiğini belirtti. Virüsün bulaşmasının üzerinden 30 yıl geçse dahi bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla etkisini gösterebileceğini belirten Tuğut, "İnsanların hayatının bir döneminde HPV ile karşılaştığı tahmin ediliyor. Virüs vücuda girdikten sonra genellikle bağışıklık sistemi tarafından baskılanıyor. Baskılanmadığı durumlarda genital siğillere yol açan tipler, bulaşma sonrası ortalama 1 sene sonra belirti veriyor. Virüs belirti verse de vermese de vücutta olduğu için başka kişilere bulaştırma ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla HPV virüsünün ne zaman ve kimden bulaştığı belirlenemiyor. Ayrıca HPV virüsünün gençlik döneminde herhangi bir şekilde bulaşması sonucunu 30 yıl sonra dahi bağışıklık sisteminin de zayıflamasıyla rahim kanseri, ağız, boğaz ve penis kanseri olarak kendini gösterebilir. Virüsün son dönemde özellikle gençlerde görülmesinin nedenleri üzerine bir çalışma başlattık. İlerleyen süreçte araştırma sonuçlarımızı da paylaşacağız" dedi.

Genital siğil oluşumunu önlemenin mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Tuğut, "Genital siğil oluşumuna neden olan HPV'ye karşı geliştirilmiş aşılar mevcuttur. Ancak aşılamanın aktif cinsel yaşam başlamadan yapılması daha etkili koruma sağlar. Kız ve erkek çocuklarının 9 yaşından sonra HPV aşısı olması önerilir. Bu sayede ileride genital siğil, rahim ağzı kanseri, penis kanseri gibi hastalıklara yakalanma ihtimalleri azalır. Erken yaşta cinsel ilişkiye başlamamak, tek eşlilik ve ayrıca cinsel ilişki esnasında cilt temasını önleyen kondom kullanımı da genital siğil için kısmi riski azaltan bir korunma yöntemidir" açıklamasında bulundu.