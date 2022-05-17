Gençler yazıyor muhtar siliyor - Haberler

MALATYA (İHA) - -Gençler yazıyor muhtar siliyor

MALATYA - Malatya'da elinde kova ve fırça ile sokak sokak gezen Battalgazi ilçesi Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarını ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Elinde kova ve fırça ile sokak sokak gezen Battalgazi ilçesi Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı mahallede görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarının bir kısmını boya ile bir kısmını ise silerek ortadan kaldırıyor. Mahalle sakinleri ile esnaflarında destek verdiği çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan muhtar Tekatlı, duvarlara yazıları yazan gençlere seslenerek, yazı yerine dertleşme önerisinde bulundu. Benzer çalışmaları daha önceden de gerçekleştirdiklerini akran muhtar Tekatlı" Özellikle ara sokaklarımızda duvar yazılarımız mevcut kimisi siyasi dileklerini, kimisi sevgisini, kimisi öfkesini dile getiriyor. Tabi ki bunlar bir ifade özgürlüğüdür fakat bunları duvarlara yazmak yerine yanımıza gelseler konuşsak en azında hiçbir şey sıkıntılarını bana anlatmış olurlar bu şekilde çevre kirliği oluyor güzel durmuyor" diye konuştu

Mahalle sakinlerinden Erkan Erkin ise yazıları tasvip etmediklerini belirterek muhtar Tekatlı'nın konuyla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmaları taktir ettiklerini söyledi.