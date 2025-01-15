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Gençler ve Yaşlılar Arasında Bağ Kuruluyor: Yakakent'te Önemli Etkinlik

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Samsun'un Yakakent ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç fidanlarımızın kalbi Yakakent'in çınarları için atıyor' etkinliği ile öğrenciler yaşlıları ziyaret ederek deneyim ve hayat hikayelerini dinliyor. Kaymakam Arık, bu tür projelerin toplum değerlerini yaşatmada önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Genç fidanlarımızın kalbi Yakakent'in çınarları için atıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek, deneyim ve hayat hikayeleri dinliyor.

Bu kapsamda yapılan ziyarete Kaymakam Selver Esra Arık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SYDV Müdürü Buket Yıldız ile Çok Programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi öğretmeni Sibel Şahin da katıldı.

Kaymakam Arık, bu tür etkinliklerin toplumun değerlerini yaşatmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şensoy da proje ile gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve kuşaklar arası bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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