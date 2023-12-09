Gençler, şehit polis Fethi Sekin'in kahramanlığını anlatmak için yarışacak

Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İzmir Adliyesi önünde 6 yıl önceki terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in anısına 81 ildeki lise öğrencileri arasında kompozisyon yarışması düzenlendi.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin için memleketi Baskil ilçesinde Kaymakamlık tarafından özel bir proje hazırlandı.

Elazığ Valiliği, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından desteklenen proje kapsamında 81 ildeki lise öğrencileri "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yazacak.

Şehit polis memurunun kahramanlığını kaleme alacak öğrencilerin hazırlayacağı kompozisyonlar her ilde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek, birinci belirlenecek.

Her ilde birinci seçilen kompozisyonlar, "Benim için Fethi Sekin demek" isimli kitapta derlenerek, tüm ülkede okurlarla buluşturulacak.

Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ise Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılında memleketi Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabri başında yapılacak anma töreninde ödül verilecek.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Doğancık köyündeki Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu proje ile kahraman polis memurunun aziz hatırasını yaşatmak ve geleceğin teminatı olan gençlere bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Şehidin 6 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyerek ortaya koyduğu kahramanlıkla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Kundakçı, "Bu projenin en temel amacı kahraman şehidimizi unutturmamak, Fethi Sekin ruhunun ne demek olduğunu gençlerimize bir kez daha hatırlatmak. Bu vesileyle de ülkeye kahraman şehidimizin nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İstiyoruz ki geleceğimizin teminatı olan gençler bu ülke onlara miras bırakılırken ne fedakarlıklar yapıldığını, ne bedeller ödendiğini, nice yiğitlerin yardan, serden ve candan vazgeçtiğini bir kez daha hatırlasınlar ve unutmasınlar." dedi.

"Şehitlerimizi, kahramanlarımızı unutmuyoruz"

Kundakçı, vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

"Şehitlerimizi, kahramanlarımızı unutmuyoruz ancak bu vesileyle onların aziz hatırasını bir kez daha gündeme getirmek, bir kez daha ulusal çapta duyurmak bizler için mutluluk ve onur verici." diyen Kundakçı, bu proje ile gençlerin Fethi Sekin ile ilgili kompozisyon yazmasını istediklerini aktardı.

Kundakçı, "Gençlerimiz Fethi Sekin'i araştırsınlar. 'Fethi Sekin kimdir, ne için şehit olmuştur, nasıl bir kahramandır, bunu öğrenmelerini ve örnek almalarını istiyoruz. Fethi Sekin'i örnek alsınlar derken onun gibi mertçe yaşamayı, dik ve doğru durmayı, zalimin karşısında olmayı, vatanını ve milletini aşkla sevmeyi örnek alsınlar, bunu bir kez daha hatırlasınlar istiyoruz." diye konuştu.

Yarışmanın 27 Aralık'ta sona ereceğini anlatan Kundakçı, kitapta toplanacak kompozisyonları okuyacak her yaştan kişinin gençlerin ecdadının yolunda olduğunu bir kez daha göreceğini vurguladı.

Gençlerin de bu ülkenin bağımsızlığı, refahı ve geleceği için nice kahramanlıklar ve fedakarlıklar gösterildiğini daha iyi kavrayacağını dile getiren Kundakçı, "Fethi Sekin şehit... Şehadet, bu ülke için her şey demek, bunu görecekler. Gençlerimiz, tüm vatandaşlarımız bu basılı eserle bunları bir kez daha hatırlayacaklar." diye konuştu.