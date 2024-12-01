Gençler Sabah Namazında Buluştu
Samsun'un Alaçam ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri sabah namazında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Alaçam İlçe Temsilciliğince "Sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz, sabahın nuruna birlikte uyanıyoruz" çağrısıyla gençler sabah namazında bir araya geldi.
Üniversite, lise ve ortaokul öğrencisi gençler Alaçam Kubbeli Camisi'nde sabah namazında buluştu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılan gençler cemaatle birlikte dua etti.
TÜGVA Alaçam İlçe Temsilciliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.