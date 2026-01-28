'Gençlik Geleceğini Dokuyor' projesinin kapanış zirvesi yapıldı

Her Dem Derneğince yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Gençlik Geleceğini Dokuyor" projesinin kapanış zirvesi gerçekleştirildi.

Her Dem Derneği Başkanı Zahide Funda Öztürk, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, eğitimin bireyi güçlendiren, üretime dahil eden ve geleceğe hazırlayan bir süreç olduğu anlayışıyla hayata geçirdikleri "Gençlik Geleceğini Dokuyor" projesinin, gençlerin geleneksel üretim kültürünü çağdaş becerilerle buluşturan bir öğrenme ve deneyim alanı olduğunu dile getirdi.

Proje süresince gençlerin üretim, girişimcilik, markalaşma, dijital pazarlama gibi alanlarda bilgi ve deneyim kazandığını belirten Öztürk, "Gençlere alan açıldığında, güvenildiğinde ve eğitim, üretimle buluşturulduğunda gerçek dönüşüm mümkün olacaktır." dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan da hızlı değişimlerin yaşandığı teknoloji çağında bazı mesleklerin tehdit altında olduğunu, gençlerin geleceğe hazırlanmasına olanak sağlayan bu tarz projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlerin hayatına dokunmanın gerekliliğine işaret eden Çalışkan, "Ülkemizin, gençlerin geleceği için bu tür çalışmalar yapmak gerçekten özveri, fedakarlık ve gayret isteyen işler. Bunu yapan insanların sayısının artmasını temenni ediyoruz ki inşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi gençlerimizle birlikte işaret edelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erasmus+ projesi tanıtım videosunun gösterildiği zirvede, proje kapsamında atölye çalışmalarına katılan gençler tarafından hazırlanan politika vizyon metni sunumu yapıldı.