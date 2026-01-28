Haberler

"Gençlik Geleceğini Dokuyor" projesinin kapanış zirvesi yapıldı

'Gençlik Geleceğini Dokuyor' projesinin kapanış zirvesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Her Dem Derneği tarafından yürütülen ve Erasmus+ programınca desteklenen 'Gençlik Geleceğini Dokuyor' projesinin kapanış zirvesi, gençlerin üretim ve girişimcilik konularında edindikleri deneyimleri paylaştığı bir etkinlik olarak düzenlendi.

Her Dem Derneğince yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Gençlik Geleceğini Dokuyor" projesinin kapanış zirvesi gerçekleştirildi.

Her Dem Derneği Başkanı Zahide Funda Öztürk, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, eğitimin bireyi güçlendiren, üretime dahil eden ve geleceğe hazırlayan bir süreç olduğu anlayışıyla hayata geçirdikleri "Gençlik Geleceğini Dokuyor" projesinin, gençlerin geleneksel üretim kültürünü çağdaş becerilerle buluşturan bir öğrenme ve deneyim alanı olduğunu dile getirdi.

Proje süresince gençlerin üretim, girişimcilik, markalaşma, dijital pazarlama gibi alanlarda bilgi ve deneyim kazandığını belirten Öztürk, "Gençlere alan açıldığında, güvenildiğinde ve eğitim, üretimle buluşturulduğunda gerçek dönüşüm mümkün olacaktır." dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan da hızlı değişimlerin yaşandığı teknoloji çağında bazı mesleklerin tehdit altında olduğunu, gençlerin geleceğe hazırlanmasına olanak sağlayan bu tarz projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlerin hayatına dokunmanın gerekliliğine işaret eden Çalışkan, "Ülkemizin, gençlerin geleceği için bu tür çalışmalar yapmak gerçekten özveri, fedakarlık ve gayret isteyen işler. Bunu yapan insanların sayısının artmasını temenni ediyoruz ki inşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi gençlerimizle birlikte işaret edelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erasmus+ projesi tanıtım videosunun gösterildiği zirvede, proje kapsamında atölye çalışmalarına katılan gençler tarafından hazırlanan politika vizyon metni sunumu yapıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var