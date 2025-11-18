Haberler

Genç Yazılımcılardan Filistin Temalı Oyun Geliştirme Kampı

Güncelleme:
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Özgür Filistin Oyun Geliştirme Kampı'nda 55 genç yazılımcı, Filistin direnişini dijital oyunlarla anlattı. Kamp süresince katılımcılar, kodlama ve tasarım çalışmalarıyla farkındalık yarattı. Finalde başarılı projelere ödüller verildi.

Genç yazılımcılar, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Filistin temalı oyun geliştirme kampında, Filistin direnişini dijital oyunlara taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Özgür Filistin Oyun Geliştirme Kampı" 14-16 Kasım tarihleri arasında Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kampa 100 kişi başvurdu, mülakatların ardından 55 genç programa kabul edildi. Üç gün süren etkinlikte katılımcılar, kodlama, tasarım ve farkındalık temalı çalışmalarla Filistin'de yaşanan insanlık dramını dijital ortama taşıdı.

Yoğun eğitim programı kapsamında gençler, Cuma ve Cumartesi günleri 09.00- 00.00 saatleri arasında eğitim alırken, kamp alanında sağlanan uyku tulumlarında konakladı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Kampın finali öncesinde ise "Filistin Özgürlük Paneli" düzenlendi. Panelde aktivist yazar Said Ercan, araştırmacı yazar İhsan Aktaş ve İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Gençlik Kurulu Başkanı Ceyhun Taha Demirkol panelist olarak yer aldı. Program, Hasan Ustaosmanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panelde Filistin'deki son durum ele alınırken, gençlere küresel farkındalık açısından önemli mesajlar verildi.

Kampın finalinde gençler, geliştirdikleri oyun projelerini jüriye sundu. Katılımcılar, "zulmü, mücadeleyi ve inancı kodlayarak dünyaya mesaj vermek" amacıyla tasarladıkları oyunlarıyla dikkat çekti.

Değerlendirme sonucunda birinci olan takıma 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca dereceye giremeyen 7 takıma 5 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
