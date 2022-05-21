Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı - Haberler

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Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı

AA - Etem Geylan - Güncel
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Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan yapılan açıklamaya göre, "Genç Türkiye Forumu" projesi kapsamında bir otelde düzenlenen forumun İzmir ayağına, Ege Bölgesinden 200'ün üzerinde genç katıldı.

Hakkı Alkan'ın moderatörlüğündeki programa, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı konuk oldu.

Gençler ile bir araya gelen Erdoğan ve Astarcı, soruları yanıtladı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, foruma katılanlara teşekkür etti.

Proje kapsamında diğer bölgelerde de yapılacak forumlar sonunda final forumu düzenlenecek.

AA / Etem Geylan - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, gençlik, İzmir, Güncel, Haberler

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