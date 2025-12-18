Genç piyanist İlyun Bürkev, bu ayki turnesine Prag'da başladı
Uluslararası sahnelerde Türkiye'yi temsil eden genç piyanist İlyun Bürkev, bu ayki turnesinin ilk durağı olan Prag'da tarihi Lobkowicz Sarayı'nda nefes kesen bir resital sundu. Konserde klasik müzik ustalarının eserlerini seslendiren Bürkev, ilerleyen günlerde Türkiye'de de çeşitli konserler verecek.
Almanya Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Peter Matthias Reuss'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde Bürkev, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, Robert Schumann ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.
Almanya'nın Prag Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesaplarından İlyun Bürkev'in performansını "Tek kelimeyle nefes kesici." ifadesiyle paylaştı.
İlyun Bürkev, ayrıca bu ay 20 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da, 24 Aralık'ta İzmir Elhamra Sahnesi'nde, 26 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Platinum Sahne'de, 27 Aralık'ta Sahne Minoa Pera'da ve 30 Aralık'ta Lihtenştayn'daki SAAL Schaan'da sahne alacak.