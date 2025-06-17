Genç Piyanist Arya Su Gülenç'ten Almanya'da Önemli Başarı

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ÇEV Sanat'ın 15 yaşındaki yetenekli piyanisti Arya Su Gülenç, Almanya'daki Jugend Musiziert 2025 yarışmasında 'Oda Müziği-Piyanolu Üçlü / V. Grup' kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Genç sanatçı, dikkat çeken performansı ile uluslararası alanda başarı elde etti.

ÇEV Sanatın 15 yaşındaki genç piyanisti Arya Su Gülenç, kemanda Malika Schulze ve viyolonselde Levi Enns ile oluşturduğu trio ile Almanya'nın prestijli gençlik müzik yarışması Jugend Musiziert 2025'te birincilik ödülü aldı.

ÇEV Sanattan yapılan açıklamaya göre üçlü, "Oda Müziği-Piyanolu Üçlü / V. Grup" kategorisinde jüriden tam puan alarak ödülün sahibi oldu.

Genç yaşına rağmen piyanodaki yeteneği ve azmiyle uluslararası arenada dikkati üzerine çeken Gülenç, Ekim 2024'te Almanya'da HMTMH (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) bünyesinde, üstün yetenekli genç müzisyenlere erken yaşta eğitim veren IFF (Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter) sınavlarını kazandı. 15 yaşında yurt dışında eğitimine başlayan Arya Su, Almanya'daki ilk eğitim yılında uluslararası bir başarıya ulaştı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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