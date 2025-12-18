Havza'da Genç Kızılay gönüllüleri öğrencilerle buluştu

Genç Kızılay gönüllüleri, Havza ilçesinde düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle biraya geldi.

Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden gönüllüler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul idaresine giyim eşyalarını teslim etti.

Daha sonra Genç Kızılay gönüllüleri öğrencilere, Kızılayın tanıtımı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, özellikle kırsal mahallelerde eğitim alan öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.