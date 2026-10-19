Genç Kızılay Edirne'de gönüllülerle buluştu, başkanlıkta görev değişimi yapıldı

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Genç Kızılay Genel Merkez yöneticileri, Edirne Kızılay Şubesini ziyaret ederek gönüllülerle bir araya geldi.

Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Birimi Başkanı Melih Kamış, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağal, Teşkilatlandırma 1. Bölge Başkanı Bekir Toy, Teşkilatlandırma 1. Bölge Başkan Yardımcısı Muhammet Turkoviç ile Teşkilatlanma Birimi Sekreteryası üyeleri Kardelen Sarıteke ve Berk Emir Şeran, Edirne Kızılay Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Edirne Kızılay Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmanın ardından heyet, Söğütlük Millet Bahçesi'nde gönüllülerle bir araya geldi.

Program kapsamında Edirne Şubesi Genç Kızılay Başkanlığında görev değişimi de gerçekleştirildi.

Önceki dönem başkanı Kardelen Sarıteke, görevini Ümit Kaynak'a devretti.

Paylaşımda, Ümit Kaynak ve yeni yönetime başarı dilekleri iletilerek Genç Kızılay'ın gönüllülük faaliyetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA