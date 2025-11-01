Haberler

Genç, İş Yerindeki Köpeğin Saldırısına Uğradı

Güncelleme:
Başkent'te 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, iş yerindeki köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Akırmak'ın tedavisi devam ediyor. Baba Hakan Akırmak, saldırgan köpeklerin beslenmesine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkentte çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayan genç kolundan yaralandı.

Etimesgut ilçesinde bulunan Şaşmaz Oto Sanayi'deki iş yerinde kalfa olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, 25 Ekim'de besledikleri köpeğe yemek verdiği sırada saldırıya uğradı.

Kolundan yaralanan Akırmak, saldırıdan çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Olay sonrası özel hastaneye kaldırılan Akırmak, ilk tedavisinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Ortopedi Servisi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan gencin tedavisi sürüyor.

Cinsinin, Sibirya kurdu ve Çin aslanı kırması olduğu öğrenilen köpek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince belediyeye ait barınağa götürüldü.

"Beni tehdit olarak algıladı"

Mehmet Serkan Akırmak, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Olay anında köpeğe yemek vermek için yanına gittiğinde saldırıya uğradığını belirten Akırmak, "Yemeğini koyduğum zaman büyük ihtimalle beni tehdit olarak algıladı. Önce kafama saldırdı, kafamı çekince koluma yapıştı. Kolumu tutunca bir süre bırakmadı. Köpekle burun burunaydık, kolum kan içinde kaldı. 10-15 saniyelik mücadele sonrası arkadaşımın süpürgeyle vurması ve benim korkup bağırmamla köpek ayrıldı." dedi.

Akırmak'ın babası Hakan Akırmak da saldırgan tutum gösteren köpeklerin beslenmesinin önüne geçilmesini istedi.

Çocuğunun köpeğin saldırısına uğradığını öğrendiğinde şok geçirdiğini anlatan Akırmak, "Duyduğum anda dizlerimin bağı çözüldü. Dizlerimin üstüne yere düştüm. Bir süre nefes alamadım. Gerçekten görüntü dehşet verici zaten yani o görüntüyü gördüğünde yabancılar dayanamıyor, bir baba olarak ben nasıl dayanacağım? Gerçekten çok zor bir durumdu. Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
