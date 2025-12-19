"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik'te yapıldı
Sivas'ta, Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik ilçesinde yapıldı.
Sivas'ta, Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali Hafik ilçesinde yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hacı İzzet Örnek Merkez Cami'nde düzenlenen il finaline 11 okul katıldı.
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Sivas Merkez İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Cankaloğlu birinci, Sivas Merkez Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Berat Taşkömür ikinci, Sivas Merkez Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Şahinbaş ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri ve yarışmaya katılan öğrencilere hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.