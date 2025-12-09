Haberler

Gaziantepli genç kadın, ürettiği ortez ve protezlerle engellilerin yaşamını değiştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kurduğu atölye ile protez ve ortez üreten Sena Kanalıcı, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kendi yaşamına ilham kaynağı olan engelli komşusundan yola çıkarak başladığı bu alanda, psikolojik destekle hastaların rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlıyor.

Gaziantep'te, protez kullanan komşusundan etkilenerek bu alana yönelen 25 yaşındaki genç girişimci Sena Kanalıcı, kurduğu atölyede ürettiği ortez ve protezlerle engellilerin yaşamına dokunuyor.

Kanalıcı, lise yıllarında protez kullanan engelli komşusunun durumundan etkilenerek tercih ettiği Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü'nden 2020'de mezun oldu.

Gaziantep'e döndükten yaklaşık bir yıl sonra kendi atölyesini kuran Kanalıcı, kol ve bacak ortez grubundaki tüm ürünlerin üretimini gerçekleştirmeye başladı.

Çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan Kanalıcı, işletmesini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Kanalıcı, AA muhabirine, mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını söyledi.

Engelli bireylerin mutluluğunu görmenin kendisine büyük cesaret verdiğini belirten Kanalıcı, "Lisede okurken komşumun bacağı protezdi. Sürekli kendisini görüyordum. Onun durumundan etkilenip protezi merak ettim. 4 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında atölyesindeki tüm ekipmanları yenilediğini belirten Kanalıcı, yeni teknoloji sayesinde daha hassas ve hata payı düşük ürünler ürettiklerini söyledi.

"Hastaları hayata kazandırıyoruz"

Kendisine gelen hastaların psikolojik olarak iyi durumda olmadığını ifade eden Kanalıcı, şöyle konuştu:

"Hastalar buraya geldiklerinde enerjileri düşük ve daha mutsuz oluyor. 'Eskisi gibi yürüyecek miyim?' ya da 'Nasıl olacak?' şüphesiyle geliyorlar. Protezlerini yaptıktan sonra hastayı burada rehabilite ediyorum. Hasta protezi ilk kullandığında mükemmel sonuç beklemiyoruz ancak rehabilitasyon süreci tamamlandığında hastaların neredeyse yüzde 90'ı eski hayatına dönebiliyor. Hastaları hayata kazandırıyoruz."

"Yürürken mutluyum"

Engelli Adem Bozkurt ise 2012'de elektrik çarpması sonucu iki kolunu ve sol ayağını kaybettiğini anlattı.

Daha önce birçok protez denediğini ancak ayak bölgesinde yaralar oluştuğunu belirten Bozkurt, "Bu merkeze geldikten sonra üretilen protezden çok memnunum. Yürürken mutluyum. Hayatta her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
title