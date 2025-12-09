Gaziantepli genç kadın, ürettiği ortez ve protezlerle engellilerin yaşamını değiştiriyor

Gaziantep'te, protez kullanan komşusundan etkilenerek bu alana yönelen 25 yaşındaki genç girişimci Sena Kanalıcı, kurduğu atölyede ürettiği ortez ve protezlerle engellilerin yaşamına dokunuyor.

Kanalıcı, lise yıllarında protez kullanan engelli komşusunun durumundan etkilenerek tercih ettiği Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü'nden 2020'de mezun oldu.

Gaziantep'e döndükten yaklaşık bir yıl sonra kendi atölyesini kuran Kanalıcı, kol ve bacak ortez grubundaki tüm ürünlerin üretimini gerçekleştirmeye başladı.

Çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan Kanalıcı, işletmesini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Kanalıcı, AA muhabirine, mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını söyledi.

Engelli bireylerin mutluluğunu görmenin kendisine büyük cesaret verdiğini belirten Kanalıcı, "Lisede okurken komşumun bacağı protezdi. Sürekli kendisini görüyordum. Onun durumundan etkilenip protezi merak ettim. 4 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında atölyesindeki tüm ekipmanları yenilediğini belirten Kanalıcı, yeni teknoloji sayesinde daha hassas ve hata payı düşük ürünler ürettiklerini söyledi.

"Hastaları hayata kazandırıyoruz"

Kendisine gelen hastaların psikolojik olarak iyi durumda olmadığını ifade eden Kanalıcı, şöyle konuştu:

"Hastalar buraya geldiklerinde enerjileri düşük ve daha mutsuz oluyor. 'Eskisi gibi yürüyecek miyim?' ya da 'Nasıl olacak?' şüphesiyle geliyorlar. Protezlerini yaptıktan sonra hastayı burada rehabilite ediyorum. Hasta protezi ilk kullandığında mükemmel sonuç beklemiyoruz ancak rehabilitasyon süreci tamamlandığında hastaların neredeyse yüzde 90'ı eski hayatına dönebiliyor. Hastaları hayata kazandırıyoruz."

"Yürürken mutluyum"

Engelli Adem Bozkurt ise 2012'de elektrik çarpması sonucu iki kolunu ve sol ayağını kaybettiğini anlattı.

Daha önce birçok protez denediğini ancak ayak bölgesinde yaralar oluştuğunu belirten Bozkurt, "Bu merkeze geldikten sonra üretilen protezden çok memnunum. Yürürken mutluyum. Hayatta her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.