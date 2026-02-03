Yere düşen bayrağı kaldırdı

Haberler

Bursa'da bir genç, evin önüne düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak duyarlılık gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, bir genç, evin önüne düşen Türk bayrağını yerden kaldırıp, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde 2 Ocak'ta saat 23.30 sıralarında, ara sokakta yürüyen 2 gençten biri, evin kapısının önüne düşen Türk bayrağını fark edip, yolunu değiştirdi. Bayrağı yerden kaldırıp, doğal gaz borusuna astıktan sonra yoluna devam eden gencin duyarlı davranışı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
