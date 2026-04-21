İzmir'de genç aşçılar yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

İzmir'de gerçekleştirilen 2. Genç Gastro İzmir Yemek Yarışması'nda, 33 meslek lisesinden yaklaşık 100 öğrenci zeytinyağlı, ana yemek ve tatlı kategorilerinde en iyi sunumları hazırlamak için yarıştı. Yarışma, usta şeflerin yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirildi ve katılan öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, 33 okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümünden yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Genç aşçılar zeytinyağlı, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç farklı kategoride en iyi sunum tabaklarını hazırlamak için zamana karşı yarıştı. Hazırlanan yemekler, aralarında usta şeflerin de bulunduğu 15 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Gün boyu süren yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, İzmir'in gastronomi alanında genç yeteneklerle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
