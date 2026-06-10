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Bursa'da tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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