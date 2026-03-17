Bursa Gemlik'te silahlı saldırı; 3 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Aktaş ve yangında yaralanan kadın seyyar satıcıyla çocuk hastaneye kaldırıldı. Aktaş, kendisini yaralayan kişinin kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti ve şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Aktaş ile bu sırada bölgede bulunan kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuk yaralandı. Olaya ilişkin Aktaş'ın kayınbiraderi Dursun B.O. (27) gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Aktaş, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Aktaş ile olay yerinde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Hastanede tedavi gören Süleyman Aktaş, ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti. Aktaş'ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Dursun B.O.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

