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Bursa'da işçi servisi ile SUV tipi araç çarpıştı, 15 kişi yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kurşunlu Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 S 9325 plakalı servis minibüsü ile 16 BCK 55 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut
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