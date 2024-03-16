Gemlik'te motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Murat T. (22) idaresindeki 16 BAP 580 plakalı motosiklet, çevre yolunda önce orta refüjde bulunan ağaca, ardında kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ekiplerce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.