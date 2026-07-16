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Anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahale ile ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin ve köylülerin desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Gemlik'teki bir tarlada, saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri ile diğer destek unsurları sevk edildi. Söndürme çalışmalarına; 3 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su tankeri, yaklaşık 40 orman personeli ve 6 hizmet aracı katıldı. Çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek verdi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangın, ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

'EN KÜÇÜK BİR İHMAL BİLE BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLABİLİR'

Gemlik Orman İşletme Müdürü Remzi Artar, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, "Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle en küçük bir ihmal bile büyük yangınlara neden olabilir. Vatandaşlarımızdan hem tarım alanlarında hem de ormanlık bölgelerde azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi. Artar, orman ekiplerinin sahada görev yaptığını, kritik bölgelerde devriyelerin artırıldığını ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde tedbirlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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