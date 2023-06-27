Gemlik Belediyesi Mezarlıklarda Binlerce Çiçek Dağıttı

Gemlik Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde ilçede bulunan mezarlıkların girişlerinde binlerce çiçeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezi, Umurbey, Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde bulunan mezarlıklarda kabirlere dikilmek üzere vatandaşlara çiçek dağıtıldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçede yaşayan 120 bin yurttaşın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sevdiklerinizle bir arada sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim" dedi.