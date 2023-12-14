Geminid Meteor Yağmuru Çin'in Shenzhen Kentinde Gece Gökyüzünü Aydınlattı
ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023Meteor yağmurundan çeşitli görüntülerHer yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmuru Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde gece gökyüzünü aydınlattı.
ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023
Meteor yağmurundan çeşitli görüntüler
Her yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmuru Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde gece gökyüzünü aydınlattı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)