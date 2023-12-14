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Geminid Meteor Yağmuru Çin'in Shenzhen Kentinde Gece Gökyüzünü Aydınlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023Meteor yağmurundan çeşitli görüntülerHer yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmuru Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde gece gökyüzünü aydınlattı.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023

Meteor yağmurundan çeşitli görüntüler

Her yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmuru Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde gece gökyüzünü aydınlattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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