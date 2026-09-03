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Gemi kazasında 9 şüpheli adliyeye sevk ediliyor

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SİLİVRİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ALSU Gemisi'nde tutulan 9 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SİLİVRİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ALSU Gemisi'nde tutulan 9 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında 'şüpheli' işlemi uygulandı. Gemi üzerinde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerin adli soruşturma ve idari tahkikat sürecinin devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personeli eşliğinde gemide tutulduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespiti amacıyla tayin edilen bilirkişi heyetinin en geç öğlen saatlerine kadar hazırlayacağı ön rapor doğrultusunda, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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