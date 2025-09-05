Haberler

Gemi Karanlık Liman Bölgesine Demirletildi

Çanakkale önlerinde makine arızası yaşayan Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B', Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale önlerinde makine arızası yapan 196 metre uzunluğundaki Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18 ve 'Kurtarma-20' römorkörleri eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
