Gemi Karanlık Liman Bölgesine Demirletildi
Çanakkale önlerinde makine arızası yapan 196 metre uzunluğundaki Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18 ve 'Kurtarma-20' römorkörleri eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel