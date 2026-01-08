Haberler

Gemerek'te soğuk hava etkili oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, yollarda buzlanmalara sebep oldu. Trafik kazalarının artması üzerine ekipler tuzlama çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

İlçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği ilçede, ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
