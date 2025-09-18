Haberler

Gemerek'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Gemerek'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler gösteriler sundu, konuşmalar yapıldı. Törene yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Gemerek Konferans Salonu'nda, Yurter Özcan Ortaokulu ve Özel İdare İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşmalar yapıldı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
