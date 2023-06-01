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Gemerek'te dolu yağışı etkili oldu

Güncel Haberler

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Gemerek'te ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Gemerek'te dolu yağışı etkili oldu

SİVAS - Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Gemerek'te ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı ve sağanak vatandaşı telaşlandırırken yağış sele dönüşmeden durdu. Yalın Şimşek isimli vatandaş; "Önceki gün valilik ve meteoroloji uyarılarını duyduk. Çok şiddetli bir dolu yağışı ilçemizi teslim aldı. Meyvelerimize sebzelerimize zarar vermemiştir inşallah. Bu sene Sivas'a yaz gelmiyor" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Güncel

Gemerek Sivas Güncel Haberler

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