Gemerek'te ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla yeni döneme coşkuyla adım attı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından eğitimin başlamasıyla ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlendi.
İlçeye bağlı Keklicek köyünde eğitim gören öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim dönemine kırmızı beyaz kıyafetler giyerek ve ellerinde Türk bayraklarıyla başladı.
Öğrencilerin coşku ve heyecanı dikkati çekerken, bayrağın millet için taşıdığı anlam ve değerler anlatıldı.
Okul yönetimi ve öğretmenler, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini anlattı.
