Haberler

Gemerek'te ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Gemerek'te ilk ders 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla yeni döneme coşkuyla adım attı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından eğitimin başlamasıyla ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlendi.

İlçeye bağlı Keklicek köyünde eğitim gören öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim dönemine kırmızı beyaz kıyafetler giyerek ve ellerinde Türk bayraklarıyla başladı.

Öğrencilerin coşku ve heyecanı dikkati çekerken, bayrağın millet için taşıdığı anlam ve değerler anlatıldı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini anlattı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı