Geliştirdikleri 'Şua' ile elektrikte yüzde 60 tasarruf sağladılar

GAZİANTEP Teknopark'ta 4 yıldır inovasyon çalışmalarına imza atan 8 kişilik ekip, 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazı geliştirdi. 24 saat açık olan işletmede denemeler yapıp, yüzde 60 tasarruf sağladıklarını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır (51), "Burada faturaları gözlemliyoruz ve istediğimizin üzerinde sonuçlar almaya başladık. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Bir grup arkadaşı ile 2018 yılında şirket kuran İsmail Ertuğrul Uyasır, burada enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi ve bitkisel içerikli özel karışımlar ile ilgili çalışmalar başlattı. Üretime de geçen Uyasır ve arkadaşları, son olarak 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazını geliştirdi. Proje aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı. Onay sonrası çalışmalarını hızlandıran, aralarında mühendislerin de bulunduğu 8 kişilik ekip, test etmek ve gözlemlemek için cihazı restorana kurdu. 24 saat açık olan işletmeyi tercih eden ekip, cihazın yüzde 60 enerji tasarrufu sağlandığını gözlemledi.

'Şua'nın takıldığı restoranı işleten Mikail Özdemir ise cihazın 1 ayda bile faydasını gördüklerini belirtti. Cihazdan önce 15 bin TL fatura ödediklerini dile getiren Özdemir, 'Şua' takıldıktan sonra düşüşün başladığını aktardı. Faturalarında gözle görülür bir fark oluştuğunu anlatan Özdemir, elektrikten yüzde 60 tasarruf sağladıklarını söyledi.