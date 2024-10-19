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Gelinini öldüren kaynana, kuyumcular çarşısında gezerken yakalandı

Gelinini öldüren kaynana, kuyumcular çarşısında gezerken yakalandı
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Bursa'da gelinini öldürdüğü gerekçesiyle 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, daha sonra hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen kaynana Osmangazi ilçesinde bir çarşıda yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, kuyumcular çarşısında yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi kuyumcuların bulunduğu Tuzpazarı Çarşısı'nda gezen G.Y'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, kadının 3 suç kaydının bulunduğu, ayrıca "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü kadın, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

G.Y'nin 2 yıl önce Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü gerekçesiyle 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, daha sonra mahkemece hakkında hüküm verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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