"Gelin Takımı 2" filmi izleyiciyi eğlenceli ve macera dolu bir hikayeye davet ediyor

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı "Gelin Takımı 2" filmi vizyona girdi.

Beğeni toplayan "Gelin Takımı"nın devamı niteliğindeki yapım, izleyiciyi yine eğlenceli ve macera dolu bir hikayeye davet ediyor.

Senaryosunu Doğa Can Anafarta ile Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini de Anafarta üstlendi.

"Dostluk senaryoyla birleşince çekici bir şeye dönüşüyor"

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Anafarta, yapımın dört karakter üzerine oluşturulduğunu belirterek, "Tabii komedi oranı yüksek ama o dört karakterin oluşturduğu enerji bence insanlara bir çağrışım yapıyor ve (filmi) izlemelerini sağlıyor. Çünkü karakterler çok doğal, çok tatlı, gerçekten dostlar ve o dostluk senaryoyla birleşince, acayip enerjisi olan çekici bir şeye dönüşüyor. Biz de zaten o büyüyü yakalamak için yola çıktık." dedi.

Anafarta, filmin başrol oyuncularını yakından tanıdıklarını, sahneleri de onların yapısına ve enerjilerine göre yazdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birinci filmde başlayan bir hikaye var ve içinde bitti. İkinci hikayede, birinci hikayenin devamı var ve karakterler gelişmeye devam ediyor. Bence seyirci bunu sevecek. Çünkü karakterler durmuyor, değişiyor. Hayat gibi akıyor. Biz de olumlu bir yerden buna dikkat ettik. Komediyle güncel konulara da değiniyoruz, eğleniyoruz. Oyuncularla arkadaş kaldık, buluşuyoruz. Hepsi birbirini çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Film olduğunda da tek fark yanımıza kamera geliyor ve çekiyoruz."

"Karakterlerin daha eğlenceli hale geldiği bir film"

Filmdeki mekan seçimlerine de değinen Anafarta, "Türkiye bence zaten tatil anlamında dünyanın herhalde bir numarası. İlk defa Kabak Koyu'na gittim. İnanılmaz bir yer. Orada kamerayı nereye çevirsen zaten resim oluyor. Kapadokya da inanılmaz bir yer. Gittiğimiz her yer zaten o kadar güzel resimler veriyor ki çok bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Biz sadece bütünlüğü sağlıyoruz. Onları da karakterlerin hikayelerine yedirdiğimiz zaman bize istediğimiz görseli çat diye veriyor." ifadelerini kullandı.

Anafarta, Gelin Takımı'nın ilkinin bir açılış hikayesi olduğunu dile getirerek, "İkincisi, karakterlerin geliştiği, daha bütünleştiği ve daha eğlenceli hale geldiği bir film. İkincisini yaparken daha da büyük kitlelere ulaşmayı, daha çok izlenmeyi amaçladım. İnşallah film daha devam eder. Çünkü daha karakterlerin hikayesinin bittiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Filmin üçüncüsünü de yapmayı düşündüklerini söyleyen Anafarta, özellikle kadınların filmi grup halinde izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

"İkinci filmde daha derinlik katmak istediğimiz karakterler oldu"

Senarist Ayşe Balıbey de filmin hikayesini yazarken kadın arkadaşlarından ilham aldığına dikkati çekerek, "Bazen onların yaşadıklarına üzüldüm ama sonra onları senaryoda başka bir şeye çevirmeyi başardım. Doğa Can'la da iyi bir ekip olduk. İkinci filmde daha derinlik katmak istediğimiz karakterler oldu. Onları da oyuncularımızla konuşarak hep birlikte geliştirdik." dedi.

"Gelin Takımı 2"nin aksiyonu, macerası ve komedisi daha bol bir film olduğunu anlatan Balıbey, şunları kaydetti:

"Vitamin gibi yeni oyuncu takviyelerimiz var. Onlar da yeni filmimize şahane uydu. O yüzden ikinci film için duygusallık dozu daha az ama komedi ve aksiyonu daha bol diyebilirim. İkinci filmde arkadaşlık üzerine çatışmalar da var. Yakın arkadaşların aslında kendilerinden birçok şey bulabileceği bir film oldu. Ben kendi adıma aslında bu filmin senaryo aşamasında 'Herkes geçer ama arkadaşların her zaman senin yanındadır' gibi bir mesaj vermek istedim. Arkadaşlarının kıymetlerini daha çok bilmelerini istediğim için böyle bir film yazdığımızı düşünüyorum."

"Bir yol hikayesi ve aynı zamanda komedisi daha yüksek bir film oldu"

Filmde "Ayça" karakterini canlandıran oyuncu Seda Bakan, karakteriyle gerçek hayatında da benzerlikler yaşadığını kaydetti. Bakan, "Arkadaş gruplarında bir liderlik ruhu var bende. Ama şimdi bu dörtlüde herkes o kadar baskın ki bazen basılıp kaldığım zaman oluyor. Belki terazi burcu olduğum için böyle ortamı da dengeleme özelliğim olduğuna inanıyorum. Yani filmdeki rolümle benim karakterimin bu yapısı bence özdeşleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, karakterini canlandırırken kendi hayatından referans alarak yola çıktığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açıkçası oynarken kendimdeki hazineyi keşfetmeye çalışıyorum. Bence bu filmin daha yoğun bir komedisinin olduğuna inanıyorum. Çekim süreci de çok güzeldi. Ben Ecem'i, Şebnem'i, Nilperi'yi çok seviyorum. Zaten çok iyi arkadaşız. Biz sanki böyle dört kişi çoluğumuzu çocuğumuzu alıp tatile gittik ama 'Film de çekelim, sonra da evlerimize dağılalım.' gibi oldu. Bu Gelin Takımı'nın kimyası gerçekten ilk filmde de ikincisinde de böyleydi."

İlkine göre bu filmde daha yoğun tempoda çalıştıklarını belirten oyuncu Bakan, "Bu bence bir tık daha arkadaşlığın içine girdiği bir film oldu. Bir yol hikayesi ve aynı zamanda komedisi daha yüksek bir film oldu. İkinci film için ben bunu düşünüyorum. Eğlenmek, gülmek isteyen herkes gelip sinemaya bizi izleyebilir." şeklinde konuştu.

"Sevdiğim arkadaşlarımla çalıştım"

Oyuncu Emrah Altıntoprak da filmin kendisi için eğlenceli bir yapım olduğunu ifade ederek, "Kendim yapsaydım programımı herhalde bu kadar yapabilirdim. Biraz tatil yerinde çekiyor olmamız, benim rolümün yoğunluğunun da çok olmaması bana hem tatil hem de iş yapma fırsatı verdi. Bir de sevdiğim arkadaşlarımla çalıştım. O yüzden de çok güzeldi bizim için." dedi.

Filmde bir mafya karakterini canlandırdığını söyleyen Altıntoprak, çekimlerde oyuncu arkadaşlarıyla güzel bir enerji yakaladıklarını anlattı.

Oyuncu Baran Bölükbaşı ise filmde maneviyat yolculuğunda kendi arayışında olan bir kişiyi oynadığını ve filmin kendisi için eğlenceli ve keyifli bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Gelin Takımı 2" hakkında

SKY Films ve TAFF Pictures ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Barış Yıldız, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Mert Denizmen, Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin'in gerçekleştirdiği film, türlü zorlukların üstesinden birlikte gelmeye çalışan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.