Gelin Alma Merasiminde Havaya Ateş Açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki davetliler, 'gelin alma' merasiminde av tüfekleri ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Huzur Mahallesi'ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti. O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.'yi gözaltına aldı. Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

