Gelibolu Yarımadası'ndaki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yangının çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlendi.
Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı salıverildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü olayla ilgili A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Eceabat ilçesi Küçükanafarta köyünde dün İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait mikserler ve çevre köylerde bulunan su tankerleriyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmıştı.
Yangının, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlenmişti.