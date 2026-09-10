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Gelibolu Yarımadası'nda Sarafin yolu trafiğe açıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Behramlı köyü ve Şehitler Abidesi güzergahına alternatif olan için alternatif olan Sarafin yolunda çalışmalar tamamlandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Behramlı köyü ve Şehitler Abidesi güzergahına alternatif olan için alternatif olan Sarafin yolunda çalışmalar tamamlandı.

Eceabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sarafin yolundaki çalışmaların Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın talimatıyla, kaymakamlığın eş güdümünde İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Belediyesi ve UEDAŞ'ın ortak çalışmasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Toplam 12 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışma sonucunda mevcut ulaşım ağının yaklaşık 5 kilometre kısaltıldığı, güzergahtaki elektrik hatlarının da yer altına alındığı bildirildi.

Yolun, başta olası orman yangınlarına müdahale olmak üzere bölgeye alternatif ulaşım imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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