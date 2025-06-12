Gelibolu Yarımadası için Yangın Risk Yönetim Planı Hazırlanıyor

Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle Türkiye'nin en önemli alanlarından biri olan Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı için artan orman yangını riskine karşı "Yangın Risk Yönetim Planı" hazırlanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, akademik çevrelerden kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla şekilleniyor.

Yangın Risk Yönetim Planı'nın ilk aşaması 12-14 Mayıs'ta düzenlenen bir çalıştayla gerçekleştirildi. Bu aşamada, Conkbayırı ve çevresinde yangına neden olabilecek faktörler doğa, altyapı, insan etkisi, kurumsal yapı ve uygulamalar başlıkları altında değerlendirildi, olası risklerin büyüklüğü analiz edildi.

Planın, 20-21 Mayıs'ta tamamlanan ikinci aşamasında ise yangın öncesi alınması gereken önlemler, risk azaltma stratejileri, yangın anı müdahale yöntemleri ve acil tahliye planları detaylandırıldı. Ayrıca bu süreçlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları da netleştirildi.

Planın üçüncü ve son aşaması ise Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen çalıştay ile yapıldı. Bu aşamada, ilgili kurum ve kuruluşların karar alıcı yöneticileri ile plan kapsamındaki çalışmaların uygulanabilirliği değerlendirildi. Yarın sona erecek çalıştayda, plan dahilinde nihai kararlar alınacak.

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.