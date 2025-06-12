Gelibolu Yarımadası için Yangın Risk Yönetim Planı Hazırlanıyor

Gelibolu Yarımadası için Yangın Risk Yönetim Planı Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı için artan orman yangını riski nedeniyle 'Yangın Risk Yönetim Planı' hazırlanıyor. Plan, geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla ve çeşitli aşamalarda gerçekleştirilen çalıştaylarla şekilleniyor.

Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle Türkiye'nin en önemli alanlarından biri olan Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı için artan orman yangını riskine karşı "Yangın Risk Yönetim Planı" hazırlanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, akademik çevrelerden kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla şekilleniyor.

Yangın Risk Yönetim Planı'nın ilk aşaması 12-14 Mayıs'ta düzenlenen bir çalıştayla gerçekleştirildi. Bu aşamada, Conkbayırı ve çevresinde yangına neden olabilecek faktörler doğa, altyapı, insan etkisi, kurumsal yapı ve uygulamalar başlıkları altında değerlendirildi, olası risklerin büyüklüğü analiz edildi.

Planın, 20-21 Mayıs'ta tamamlanan ikinci aşamasında ise yangın öncesi alınması gereken önlemler, risk azaltma stratejileri, yangın anı müdahale yöntemleri ve acil tahliye planları detaylandırıldı. Ayrıca bu süreçlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları da netleştirildi.

Planın üçüncü ve son aşaması ise Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen çalıştay ile yapıldı. Bu aşamada, ilgili kurum ve kuruluşların karar alıcı yöneticileri ile plan kapsamındaki çalışmaların uygulanabilirliği değerlendirildi. Yarın sona erecek çalıştayda, plan dahilinde nihai kararlar alınacak.

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.