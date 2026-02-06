Haberler

Gelibolu'da sahilde ölü inek bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, Feneraltı mevkiinde sahilde ölü bir inek keşfetti. Gelibolu Belediyesi, durumu bildirilen olay üzerine hızlıca müdahale ederek ineği gömülmek üzere bölgeden kaldırdı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde ölü inek bulundu.

İlçedeki Feneraltı mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü bir ineğin olduğunu fark etti.

Durumun Gelibolu Belediyesine bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Belediye ekipleri, sahile vuran ineği bulunduğu yerden alarak gömülmek üzere bölgeden uzaklaştırdı.

Vatandaşlardan Saner Kiye gazetecilere, sahilde ineği görünce çok şaşırdığını belirterek, "Sahilde balık ya da deniz canlısı görmeye alışığız ama bu kez karşımıza ölü bir inek çıktı. Çocuklar da vardı, herkes merakla toplandı. Neyse ki belediye ekipleri kısa sürede gelip duruma müdahale etti." dedi.

