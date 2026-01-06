Haberler

Gelibolu Öğretmen Akademilerinde 5. hafta programı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Gelibolu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 5. hafta programının konuşmacısı Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat, 21. Yüzyıl İnsanı Olmak konulu sunumunda bireysel farkındalık ve değer temelli eğitim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gelibolu Öğretmen Akademileri kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin 5. hafta programı, Gelibolu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programın konuğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat oldu.

Polat, "21. Yüzyıl İnsanı Olmak: Kariyer ve Hayat Başarısı İçin Gerekli Değerler ve Beceriler" başlıklı sunumunda; bireysel farkındalık, yaşam boyu öğrenme ve değer temelli eğitim yaklaşımı üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) hedefleri doğrultusunda insanı merkeze alan bir eğitim anlayışının önemine dikkati çeken Polat, bireyin akademik gelişiminin yanı sıra ahlaki, sosyal ve duygusal yönden bütüncül gelişiminin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Aile Yılı kapsamında yapılan değerlendirmelerde ise; ailenin bireyin karakter inşasında ve toplumsal uyumunda temel yapı taşı olduğu belirtilerek, aile–okul iş birliğinin Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Aydın, Gelibolu Öğretmen Akademilerinin öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan önemli bir eğitim platformu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
