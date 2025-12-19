Haberler

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne altın madalya

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, modern Türk mutfağı yarışmasında Gelibolu yöresi yemeklerini hazırlayarak dikkat çekti.

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde altın madalya kazandı.

Okulun öğrencileri Nihat Çınar Çolak, Mert Ekim ve Damla Aydemir, İstanbul'da bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen JP5 Liseler Arası Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması'na katıldı.

Bölüm şefleri ve aynı zamanda öğretmenleri olan Seçil Erdoğmuş, Ahmet Sezer ve Gürhan Durukan ile kendi kategorilerinde Gelibolu yöresi yemeklerini modernleştiren öğrenciler, Türkiye genelinden 42 üniversite ve 107 liseden yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yarışmada, keçi sütünden aronya soslu lor helvası, göceli yağlı kayık ve incik ile altın madalyaya ulaştı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdür Kadir Aydın, öğrencileri ve öğretmenlerini kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

