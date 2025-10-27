Gelibolu Kolordu Komutanı Tümgeneral Özeren, Eğitim Müdürü Aydın'ı Ziyaret Etti

Gelibolu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Aydın, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, projeler ve devam eden çalışmalar hakkında Özeren'e bilgi verdi.

Özeren de eğitim camiasına başarı dileklerinde bulunarak, geleceğin teminatı olan çocukların yetiştirilmesinde büyük emek veren öğretmenlere teşekkür etti.