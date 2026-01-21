Haberler

Gelibolu Kaymakamı Koç'tan Tüm Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

Güncelleme:
Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek köylerdeki yatırımları ve muhtarların taleplerini dinledi. Dernek Başkanı Hasan Şen, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Koç'a teşekkür etti.

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği'ne ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Şen ve köy muhtarları tarafından karşılanan Kaymakam Koç, ziyarette köylerde devam eden yatırımları, yürütülen çalışmaları ve talepleri dinledi.

Şen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek,Koç'a ziyareti ve köylere gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Kaymakam Koç da muhtarların köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı yaklaşım sergileyeceklerini belirterek, devletin köylere yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

