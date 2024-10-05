Gelibolu İlkokulu Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti
Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde belediye hayvan barınağını ziyaret ederek köpekleri besledi ve barınaktaki hayvanlarla ilgilendi. Ziyarete katılan Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, öğrencilere bilgi verdi.
Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, belediye hayvan barınağını ziyaret edip, köpekleri besledi.
Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla ilgilenme imkanı da buldu.
Barınaktaki yetkililerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra köpeklere yiyecek verdi.
Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da ziyarete katılarak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.